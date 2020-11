Tales of Arise, data di uscita in arrivo? Annunciato evento per i 25 anni della serie

Inizialmente atteso su PS4, Xbox One e PC nel corso del 2020, l'estate ha visto l'annuncio da parte di Bandai Namco di un rinvio di Tales of Arise a data da destinarsi.

Alla base della decisione, riferiva la software house, sia le difficoltà rappresentate dallo sviluppo in tempo di Coronavirus sia la volontà di raggiungere un elevato livello qualitativo per la produzione. Da allora, non sono stati condivisi ulteriori aggiornamenti sullo stato dei lavori sul nuovo JRPG, ed il pubblico non ha avuto modo di dare una nuova occhiata alla produzione. La relativamente recente classificazione di Tales of Arise in Australia e Brasile ha tuttavia accresciuto le speranze per un imminente annuncio della nuova data di uscita.



L'occasione propizia potrebbe essere rappresentata dal venticinquesimo anniversario della serie Tales of. Bandai Namco ha infatti annunciato di voler festeggiare la ricorrenza con un evento streaming interamente dedicato, durante il quale saranno condivise nuove informazioni sull'intero universo legato alla saga. Al momento, non è stata annunciata una data precisa, ma è probabile che questa possa cadere in prossimità del 15 dicembre 2020. Il primo gioco della saga, Tales of Phantasia, aveva infatti visto la luce su Super Famicom il 15 dicembre 1995. Al momento, non è stata confermata una versione PS5 e Xbox Series X di Tales of Arise.