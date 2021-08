Tales of Arise, Demo gratis disponibile: PS5, PS4, Xbox One e Series X|S a confronto

Come promesso dal team di Bandai Namco, la Demo di Tales of Arise è ora disponibile, con gli appassionati e i neofiti della serie JRPG che possono dunque testare con mano la produzione.

Il contenuto, ovviamente gratuito, risulta accessibile su tutte le console di destinazione del titolo e può dunque essere scaricato da PlayStation Store, per PS4 e PS5, e Xbox Store, per Xbox One e Xbox Series X|S. Con le prime ore di disponibilità della Demo, sono giunte anche le prime analisi dedicate alle performance, con l'ormai noto El Analista de Bits che ha rapidamente risposto all'appello.

Direttamente in apertura a questa news, trovate dunque una ricca video analisi dedicata alla prova della Demo di Tales of Arise. Da quest'ultima, si apprendono diversi dettagli interessanti, legati innanzitutto a frame rate e risoluzione del gioco. Di seguito, i dati rilevati da El Analista de Bits:

Xbox One: 972p ~35 fps;

Xbox One X: 1872p ~35 fps;

PS4: 1080p ~35fps;

PS4 Pro: 1440p ~35fps;

Series S: 1440p ~45 fps / 1080p 60 fps;

Series X: 2160p ~50 fps / 1620p 60 fps;

PS5: 2160p ~45 fps / 1620p 60fps;

Tutte le versioni proposte su old-gen presentano un frame rate sbloccato, mentre nella Modalità Frame Rate per PS5 e Xbox Series X|S la Demo è ancorata ai 60 fps. Sui nuovi hardware, la Quality Mode di Tales of Arise propone invece una media di 15 fps in più su Xbox Series X. I tempi di caricamento si presentano invece leggermente più rapidi su PlayStation 5. A livello generale, l'analista denota un ottimo utilizzo dell'Unreal Engine sul fronte artistico, anche se al netto di diversi tagli operati su PS4 e Xbox One.