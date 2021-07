Tales of Arise: dettagli sul sistema di crafting, non ci sarà la Photo Mode?

Dall'ultimo numero della rivista Game Informer emergono nuovi dettagli riguardanti Tales of Arise, l'Action/RPG di Bandai Namco il cui debutto sul mercato è previsto per il prossimo 10 settembre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One

Stando a quanto è emerso dalle pagine del magazine, così come segnalato anche sul forum di ResetEra, attualmente il nuovo episodio della serie non prevede l'inclusione di una Photo Mode. Ciò tuttavia potrebbe non essere una mancanza definitiva, in quanto il team di sviluppo sta valutando come e se introdurla in un momento successivo tramite contenuto scaricabile, ma è sicuro che al lancio del gioco non sarà inclusa nessuna feature del genere.

In merito al sistema di crafting, invece, il director Hirokazu Kagawa rivela ulteriori informazioni sulle sue funzioni e caratteristiche: "Ci saranno alcuni elementi randomici in fase di creazione. Oltre a creare oggetti è possibile anche potenziarli ed ottenere nuove abilità o poteri differenti collegati alle armi ed accessori realizzati. Alcuni risultati saranno casuali, pertanto i giocatori saranno spinti a sperimentare continuamente con il sistema di crafting nel tentativo di ottenere la propria arma ideale". Questa caratteristica non è una novità assoluta nella serie, e anche in Tales of Arise rivestirà un ruolo centrale.

Il nuovo titolo della serie Tales of è assai desiderato dai fan, soprattutto in Giappone: Tales of Arise è il gioco più atteso dai lettori di Famitsu, anche più di Final Fantasy XVI. In attesa di ulteriori novità sul gioco in vista della sua uscita, vi rimandiamo al nostro provato di Tales of Arise.