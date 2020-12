Tales of Arise è in dirittura di arrivo: aggiornamenti dal team di sviluppo!

In occasione dei festeggiamenti per i 25 anni della serie Tales of, il team di sviluppatori al lavoro sull'atteso nuovo capitolo ha offerto un interessante aggiornamento sullo stato dei lavori.

Durante la diretta streaming dedicata alla saga, Yusuke Tomizawa, Producer di Tales of Arise, ha confermato che lo sviluppo del gioco sta procedendo molto bene. Scusandosi per l'assenza di informazioni dell'ultimo anno, dettate dalle difficoltà connesse al Covid-19, l'autore ha promesso preziose informazioni in arrivo nel corso del 2021. I produce ha inoltre annunciato che il team ha scelto di estendere i festeggiamenti per il 25° anniversario anche al prossimo anno. Quest'ultimo, ha anticipato, sarà particolarmente ricco nella sua seconda metà: che Tales of Arise si prepari a un debutto entro il Natale 2021?

L'ipotesi non sembra essere remota: in una successiva intervista con la redazione di Famitsu, Yusuke Tomizawa ha infatti confermato che lo sviluppo di Tales of Arise si trova ormai nelle fasi finali, con il team impegnato duramente in attività di miglioramento della qualità della produzione. Obiettivo della software house è quello di rendere il JRPG Bandai Namco un'avventura in grado di conquistare sia i giocatori occidentali sia il pubblico giapponese.



Nel corso dell'estate, sono state avvistate le prime classificazioni di Tale so of Arise: ora non resta che attendere l'annuncio di una data di uscita definitiva!