Tales of Arise doveva essere una nuova IP, nei piani iniziali di Bandai Namco

Tales of Arise vi sembra così diverso dai precedenti Tales of? C'è un motivo, grazie ad una intervista ai producer pubblicata su un magazine giapponese, scopriamo che il gioco era stato pensato inizialmente come una nuova IP targata Bandai Namco.

Dopo una serie di prototipi, concept e test, Arise (questo il nome iniziale del gioco) è stato inglobato nella serie Tales of, assumendo così la denominazione Tales of Arise e diventando a tutti gli effetti un gioco della celebre saga nata su Super Nintendo a metà degli anni '90.

Non è chiaro quali siano i motivi che abbiano spinto il publisher a non lanciare una nuova IP, probabilmente dietro a questa decisione ci sono motivi commerciali, finanziari e di marketing, la stessa Bandai Namco ha poi tentato la strada delle IP originali con Scarlet Nexus, con discreto successo di pubblico e critica.

Tales of Arise ha venduto due milioni di copie dal lancio, un sequel non sembra attualmente essere in produzione tuttavia recentemente Bandai Namco Games Japan ha registrato il marchio Tales of Arise Beyond the Dawn... che possa essere questo il nome di una grande espansione o di un DLC? Oppure il publisher sta effettivamente pensando ad un seguito vero e proprio di Arise? Lo scopriremo presumibilmente nel prossimo futuro.