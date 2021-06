Tales of Arise all'E3 2021: nuovo trailer per la rinascita della serie JRPG

Descritto dal team di sviluppo come una vera e propria "rinascita" per la serie di Tales of, il nuovo capitolo della celebre saga JRPG torna a mostrarsi in occasione dell'E3 2021.

Tales of Arise presenzia al Summer Game Fest Kickoff Live, per mostrarsi ancora una volta in azione. Con il debutto atteso per l'autunno di quest'anno, il JRPG vedrà al centro della scena due protagonisti originari di due differenti pianeti. Alphen e Shionne sono infatti rispettivamente abitanti di Dahna e Rena, con il primo sottomesso ormai da decenni al secondo. Una storia di liberazione, redenzione e tenacia porterà i giocatori a radunare un party di eroi con cui combattere le avversità. Direttamente in apertura, trovate il nuovo trailer di Tales of Arise: cosa ve ne pare?

Come vi ha ricordato il nostro Antonello "Kirito" Bello nella sua ultima anteprima di Tales of Arise, il titolo è in dirittura di arrivo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La data di debutto è già stata fissata, con Bandai Namco che invita a segnarsi sul calendario la giornata del 10 settembre 2021.