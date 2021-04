Tales of Arise sarà esclusivamente singleplayer: il produttore spiega perché

Nel corso di un'intervista concessa a IGN.com per celebrare il gameplay trailer di Tales of Arise e l'annuncio della data d'uscita in Occidente, il produttore Yusuke Tomizawa ha confermato l'assenza di elementi multiplayer e spiegato perché l'atteso JRPG sarà un'esperienza da vivere rigorosamente in singleplayer.

L'esponente dei Tales Studios interni a Bandai Namco coglie l'opportunità offertagli dall'intervista per rivolgersi direttamente agli appassionati della saga ruolistica e spiegare loro che "dovete considerare Tales of Arise come un gioco a se stante nella serie, è un titolo progettato per chi ama il dramma e la narrazione di questa saga, per questo non abbiamo alcun piano per delle modalità multiplayer. Ci siamo concentrati sui personaggi, su come cooperano in battaglia e su come tutto ciò si manifesta nelle meccaniche di gameplay".

In conseguenza di questa scelta, il team giapponese ha dovuto affrontare il dilemma dello sviluppo lineare o a mondo aperto delle ambientazioni. A tal riguardo, Tomizawa dichiara che "abbiamo discusso molto su come sviluppare il titolo, se adottare un approccio lineare o a mondo aperto. C'è stato un acceso dibattito tra gli sviluppatori nelle prime fasi del concept, ma dopo aver eseguito dei test abbiamo deciso di optare per la soluzione degli scenari lineari. Ritenevamo, e lo riteniamo ancora oggi, che questo sarebbe stato il modo migliore per far apprezzare ai giocatori la storia e gli eventi di Tales of Arise. Ancora una volta, ci siamo concentrati sulla narrazione poiché è da essa che trae forza il gameplay".

A chi ci segue, ricordiamo che Tales of Arise uscirà il 10 settembre su PC, PS4, Xbox One e nella duplice edizione per console next gen rappresentata da PlayStation 5 (con update gratuito) e Xbox Series X/S (tramite Double Pack Cross-Gen).