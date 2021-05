Tales of Arise e FF16 tra i giochi più attesi in Giappone: solo 3 nuove IP nella Top 20

Esattamente come nel 2020, purtroppo anche il 2021 si è aperto all'insegna di un significativo numero di rinvii e posticipi, che hanno rapidamente modificato il calendario delle pubblicazioni per l'anno in corso.

Hogwarts: Legacy, Gran Turismo 7, Gotham Knights e Prince of Persia Remake sono solo alcuni dei titoli che originariamente avrebbero dovuto vedere la luce nel 2021. Accanto ai molti giochi rinviati al 2022 e oltre, vi è poi una altrettanto vasta serie di titoli priva di finestra d'uscita, molti dei quali risultano attesissimi dal pubblico giapponese. Nella versione aggiornata della classifica stilata da Famitsu, fanno infatti capolino tra le posizioni più alte Final Fantasy XVI, Bayonetta 3 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. I voti che hanno definito la classifica di seguito sono stati raccolti alla fine di aprile, il che spiega la presenza in classifica di Resident Evil: Village, ormai disponibile:

1. [PS4] Tales of Arise: 599 voti

2. [PS5] Final Fantasy XVI: 564 voti

3. [NSW] Bayonetta 3: 427 voti

4. [PS5] Resident Evil: Village: 382 voti

5. [NSW] Rune Factory 5: 368 voti

6. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: 348 voti

7. [NSW] Pokemon Diamante Lucente / Pokémon Perla Splendente: 297 voti

8. [NSW] Shin Megami Tensei V: 294 voti

9. [PS5] Pragmata: 289 voti

10. [PS4] Samurai Warriors 5: 273 voti

11. [NSW] New Pokemon Snap: 217 voti

12. [PS5] Final Fantasy VII Remake Intergrade: 214 voti

13. [NSW] Splatoon 3: 196 voti

14. [NSW] Ushiro – 194 voti

15. [PS4] Resident Evil: Village: 188 voti

16. [PS5] Gran Turismo 7: 178 voti

17. [NSW] Samurai Warriors 5: 177 voti

18. [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: 175 voti

19. [NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: 173 voti

20. [PS4] Elden Ring: 167 voti



Dettaglio interessante, nella Top 20 dei giochi più attesi dal pubblico nipponico figurano solamente 3 nuove IP: Pragmata, Ushiro ed Elden Ring, rispettivamente in nona, quattordicesima e ventesima posizione.