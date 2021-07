Tales of Arise: focus sul sistema di combattimento nel nuovo video diario

Hirokazu Kagawa e Minoru Iwamoto, rispettivamente Project Director e Art Director dei Tales Studios, illustrano le caratteristiche distintive del sistema di combattimento di Tales of Arise in un video diario di sviluppo impreziosito da scene di gameplay inedite.

I due esponenti del team giapponese interno a Bandai Namco aprono così una finestra sulla poliedrica dimensione di Tales of Arise per soffermarsi sugli aspetti che ne contraddistingueranno il combat system, come il ritmo delle battaglie, la ricchezza delle combo da evolvere e la spettacolarità delle mosse speciali con cui rovesciare le sorti delle sfide più impegnativa.

Nel video trova spazio anche un focus sul comparto grafico, con le dichiarazioni di Iwamoto sull'impegno profuso dai Tales Studios nell'utilizzo delle tecniche più avanzate di facial e motion capture per comunicare la personalità dei personaggi tramite le espressioni facciali. In questo modo, afferma l'Art Director del nuovo capitolo della saga di Tales of, per i fan sarà più semplice legare con il proprio alter-ego per immergersi nelle atmosfere dell'opera.

Il lancio del titolo è previsto per il 10 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su storia e gameplay di Tales of Arise.