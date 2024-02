Che fine ha fatto Tales of Arise su Game Pass? Citato da Xbox forse per errore

Nella giornata di ieri, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di febbraio 2024, da notare come il titolo del post su Xbox Wire citasse anche Tales of Arise, gioco però non presente nella lineup mensile su Xbox e PC.

Il titolo del post è stato poi corretto ma tuttavia sono in molti a chiedersi perché Xbox Wire abbia citato il gioco di Bandai Namco: un semplice errore oppure avrebbe dovuto effettivamente essere inserito tra i giochi del mese ed è stato rimosso all'ultimo secondo?

Xbox Game Pass nuovi giochi febbraio 2024

Anuchard (Cloud, Console, e PC) - disponibile ora

Train Sim World 4 (Cloud, Console, e PC) – 7 febbraio

Madden NFL 24 (Console e PC) – 8 febbraio

Resident Evil 3 Remake (Cloud, Console, e PC) – 13 febbraio

A Little To The Left (Cloud, Console, e PC) – 14 febbraio

Bloodstained Ritual of the Night (Cloud, Console, e PC) – 14 febbraio

PlateUp! (Cloud, Console, e PC) – 15 febbraio

Return to Grace (Cloud, Console, e PC) – 20 febbraio

Non è escluso che Tales of Arise possa essere uno dei giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà del mese, dal 20 febbraio in poi. Se così sarà, lo scopriremo nelle prossime settimane, prima della fine del mese in corso.