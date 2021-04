Tales of Arise: gameplay trailer in italiano e dettagli sui bonus delle edizioni speciali

Dopo aver mandato in visibilio i fan di JRPG con l'annuncio della annuncio della data d'uscita di Tales of Arise, Bandai Namco pubblica le versioni in italiano dei recenti video gameplay e illustra tutte i contenuti previsti per le edizioni speciali.

I due filmati proposti dal publisher giapponese ci riproiettano nella dimensione fantasy di Tales of Arise per fornire uno spaccato dell'esperienza di gioco da vivere all'ombra di Rena, la stella che ha governato il pianeta Dahna con mano di ferro per i precedenti 300 anni. La battaglia da combattere per liberare Dahna dal suo destino sarà vissuta attraverso gli occhi di Alphen, un abitante del pianeta col volto coperto da una maschera di ferro, e da Shionne, una ragazza di Rena in fuga dai suoi compatrioti.

La pubblicazione dei nuovi video di Tales of Arise s'accompagna all'apertura dei preordini delle versioni fisiche e digitali su tutte le piattaforme. Gli acquirenti in preorder otterranno un nuovo costume per Alphen e Shionne, oltre a nuovi accessori e ricette per cucinare e ingredienti. Sulle piattaforme digitali saranno disponibili una Deluxe e una Ultimate Edition. La Deluxe conterrà i Pacchetti Oggetti, Costumi e Viaggio Premium, mentre la Ultimate sommerà questi bonus a nuovi costumi speciali per i personaggi.

Ai fan che acquisteranno il gioco su supporto fisico è poi rivolta la Collector Edition, con tutti i contenuti della Ultimate Edition insieme a una figurine esclusiva, una steelbook, un artbook e la colonna sonora del gioco. È poi prevista la commercializzazione di una speciale Hootle Edition, disponibile esclusivamente e in quantità limitate sullo store di Bandai Namco Entertainment Europe. Oltre al gioco, questa edizione comprenderà una Metal case, un Artbook, la colonna sonora e un peluche di 15cm di Hootle insieme a 4 accessori, in aggiunta a un DLC di Hootle per il gioco, adesivi e 3 stampe artistiche.

Tales of Arise sarà disponibile dal 10 settembre su PC, PS4 e Xbox One, con upgrade gratuito su PlayStation 5 e Double Pack Cross-Gen per la versione Xbox Series X/S.