Tales of Arise sempre più grande: vendute 1,5 milioni di copie

Già dopo soltanto la prima settimana di commercializzazione Tales of Arise ha venduto un milione di copie, rivelandosi per Bandai Namco un prodotto di grande successo. Ma quanto registrato dal più recente episodio della serie Tales è stato solo il primo passo.

L'apprezzatissimo Action RPG ha continuato a vendere nelle settimane successive al debutto, toccando adesso quota 1,5 milioni di copie in meno di due mesi: il gioco è infatti uscito lo scorso 10 settembre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Per festeggiare l'importante traguardo raggiunto, Bandai Namco ha voluto ringraziare tutti i fan tramite un messaggio e un'immagine celebrativa.

Oltre al fatto che i risultati raggiunti sin qui possono ulteriormente crescere nei prossimi mesi, il successo è dovuto anche agli importanti progressi compiuti dall'ultimo episodio rispetto al passato sia in ambito gameplay, sia in quello tecnico ora maggiormente al passo con i tempi. Come riportato anche nella nostra recensione di Tales of Arise, dove lo abbiamo considerato "la vetta più alta mai raggiunta dal franchise", i punti forti del titolo risiedono nel sistema di combattimento più vario ed articolato che si mescola alla perfezione con un comparto audiovisivo curatissimo, dove brilla non solo la caratterizzazione dei personaggi ma anche la splendida colonna sonora in sottofondo.

L'accoglienza riservata a Tales of Arise fa dunque ben sperare per il futuro della serie, magari con ulteriori capitoli inediti in arrivo nei prossimi anni.