Tales of Arise guida: tutte le differenze tra i livelli di difficoltà

State per iniziare l'avventura di Tales of Arise e siete indecisi su quale delle quattro difficoltà selezionare? Allora potreste aver bisogno di un approfondimento su quali sono le principali differenze tra i livelli di sfida disponibili nel JRPG targato Bandai Namco.

Prima di elencarvi le difficoltà di Tales of Arise e le relative caratteristiche, va precisato che la scelta non è in alcun modo definitiva e può essere modificata senza alcuna limitazione nel corso di una partita, purché non ci si trovi in un combattimento.

Storia

Si tratta del livello più semplice tra quelli presenti nel gioco ed è adatto a chi non vuole impegnarsi nei combattimenti e limitarsi a scoprirne la trama. Dal momento che in Tales of Arise la difficoltà incide sul punteggio finale dei combattimenti, selezionando Storia si ha un moltiplicatore dello 0,50% del punteggio base, che viene quindi dimezzato. Altra differenza riguarda il danno inflitto dai nemici, che a tale difficoltà è particolarmente basso.

Normale

Scegliendo il livello 'Normale' si opta per la difficoltà standard, la quale permette sia di godersi la storia che i combattimenti, sebbene in tal caso i nemici non siano particolarmente resistenti e si possano eliminare senza grosse difficoltà. In questo caso il punteggio di base non è soggetto a modifiche sia in negativo che in positivo.

Moderata

La penultima difficoltà, 'Moderata', è consigliata per quei giocatori che trovano il precedente livello di sfida troppo permissivo o, più semplicemente, vogliono accumulare più punti al termine dei combattimenti grazie al moltiplicatore dell'1,25%.

Difficile

Se avete molta esperienza con i JRPG e non siete spaventati dalle sfide, allora potete subito partire con il massimo livello di difficoltà, ovvero 'Difficile'. In questo caso i nemici fanno più male e hanno più salute, ma al tempo stesso il punteggio di base al termine dei combattimenti sarà più alto grazie ad un moltiplicatore dell'1,5%.

Avete già letto la nostra guida con i trucchi e i consigli per giocare a Tales of Arise?