Tales of Arise, guida alla pesca: come catturare pesci per cucinare

Come abbiamo già avuto modo di vedere all'interno della nostra guida per guadagnare punti esperienza in Tales of Arise, la meccanica di gioco che permette al giocatore di cucinare diverse tipologie di cibi può tornare estremamente utile anche per ottenere vari bonus alle statistiche dei personaggi.

Prima di cucinare un qualsiasi tipo di cibo tra quelli disponibili, tuttavia, dovrete naturalmente recuperare tutti gli ingredienti necessari tramite caccia, pesca oppure acquistandoli dai mercanti.

La pesca in particolare può rivelarsi un'attività molto preziosa per ottenere tutte le risorse necessarie per preparare un pasto energico e vantaggioso per i nostri eroi. Ecco come funziona.

Come pescare in Tales of Arise

Prima Fase - dovete cercare di fare abboccare un pesce. Dopo aver lanciato la vostra lenza più di un pesce si avvicinerà all'esca, fino a quando uno di essi non si attacca finalmente all'amo. In questa fase vi viene richiesto di premere con il giusto tempismo una serie di tasti, in una sorta di quick time event durante il quale dovete attirare il pesce progressivamente verso di voi.

Seconda Fase - dopo aver completato con successo il quick time event inizia la seconda fase del minigioco della pesca: dovete bilanciare il movimento di un segnalino all'interno di una barra colorata e premere i tasti nel momento in cui vi viene segnalato di farlo per indebolire la resistenza del pesce, continuando nel frattempo a tirarlo verso di voi. Una volta completata questa fase con successo potete finalmente recuperare il pesce, analizzandone al termine del minigioco la tipologia, la rarità e il peso grazie ad una comoda schermata riassuntiva.

Quali esche e canne da pesca usare

La prima cosa da fare è trovare uno specchio d'acqua: ve ne sono molti sparsi per tutta la mappa di gioco, riconoscibili grazie alla presenza di un piccoloche si stende verso il centro del laghetto, e sul quale potrete posizionarvi per iniziare a pescare. A questo punto un piccolocompare sullo specchio d'acqua per segnalare la posizione della vostra esca: per trovare il punto adatto per pescare bisogna muovere tale indicatore sulla superficie dell'acqua finché il suo colore non diventa. A questo punto potete cominciare l'attività di pesca vera e propria, un minigioco che si suddivide in due fasi distinte:

I pesci che potete catturare durante la vostra avventura in Tales of Arise possiedono livelli di rarità diversi che ne indicano la qualità. Per aumentare le vostre possibilità di trovare animali acquatici di rarità superiore dovete a vostra volta procurarvi delle canne da pesca e delle esche di maggiore qualità, entrambe ottenibili proseguendo con la vostra avventura all’interno del gioco. Utilizzare esche differenti a seconda della regione del mondo di gioco in cui vi trovate vi permette inoltre di aumentare sensibilmente le probabilità di catturare specifiche tipologie di creature marine, fattore fondamentale nel caso in cui siate alla ricerca di una specie ittica in particolare, magari attratti dalle sue speciali proprietà o caratteristiche. Per cambiare la canna da pesca e l’esca che state utilizzando in quel momento, non dovete fare altro che accedere al menu di gioco mentre vi trovate coinvolti all’interno di una delle fasi del minigioco.

