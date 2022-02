Tales of Arise: l'intro animata di Ufotable celebra il lancio della Gallery App gratuita

Mentre in rete non smettono di rimbalzare le voci di corridoio e i rumor sulle remaster di Tales of, Bandai Namco celebra il lancio della Gallery App gratuita di Tales of Arise pubblicando l'introduzione in cinematica realizztaa da Ufotable.

Il filmato è sfornato dalle medesime fucine digitali degli autori delle cutscene animate di Tales of Arise e assume i contorni di un progetto multimediale a cui Ufotable si è dedicato per sintetizzare l'esperienza di gameplay e narrativa da vivere interpretando Shionne e Alphen.

Il trailer è perciò la summa dell'impegno profuso da Ufotable e, ovviamente, dai Tales Studios per concretizzare la visione di questa avventura ruolistica che, nel 2021, ha festeggiato il suo venticinquesimo anniversario.

L'introduzione animata di Ufotable rientra nel novero delle iniziative promosse da Bandai Namco per celebrare la pubblicazione della Gallery App, uno spazio multimediale ricco di bozzetti preparatori, render e disegni utilizzati dagli sviluppatori nipponici per edificare il delizioso universo GDR di Tales of Arise. La Gallery App è disponibile gratuitamente da oggi, martedì 1 febbraio, su PlayStation Store e Microsoft Store per PS4, PlayStation 5, Xbox One e Series X/S. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Tales of Arise.