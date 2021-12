Tales of Arise si fa multiplayer grazie ai modder: il DLC fan made sblocca la coop locale

Con le voci sul possibile sviluppo di Remaster dei passati Tales of of che continuano a circolare sui social e sui forum di settore, la scena dei modder si attiva per arricchire la già ampia offerta ludica di Tales of Arise e fare spazio al multiplayer cooperativo in locale.

Il programmatore amatoriale Eusthron ha infatti concluso i suoi lavori sulla mod che implementa una componente multigiocatore nella versione PC di Tales of Arise. L'espansione fan made, completamente gratuita e scaricabile sin da ora sulle pagine di NexusMods, si aggancia al sistema di gestione dei party per sostituire l'IA con compagni di squadra guidati, appunto, da altri giocatori.

Pur con tutte le limitazioni del caso (dalla mancanza di un HUD "condiviso" all'assenza di funzioni accessorie per la campagna), la mod di Eusthron permette a gruppi composti da massimo quattro giocatori di unirsi in battaglia e partecipare a sfide co-op. Nella speranza di rendere ancora più immersiva la sua esperienza multiplayer in locale di Tales of Arise, il modder si è premurato di tarare i setting della telecamera per riadattare l'inquadratura del combat system al nuovo contesto.

In cima alla notizia trovate il video confezionato da Eusthron per testimoniare la bontà del suo lavoro. Come di consueto, vi invitiamo a servirvi del modulo dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Tales of Arise a firma di Antonello "Kirito" Bello.