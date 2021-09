Tales of Arise e Nintendo Switch non mollano la testa delle classifiche giapponesi

L'inossidabile Famitsu ha appena condiviso le classifiche dei giochi e delle console più vendute in Giappone nella settimana intercorsa tra lunedì 13 settembre e domenica 19 settembre. Nessun avvicendamento al vertice, né in ambito software, né in ambito console. Scopriamo tutti i dettagli.

Classifica giochi giapponese | 13-19 settembre 2021

Dopo il debutto in prima posizione della settimana precedente, Tales of Arise vede calare (fisiologicamente) il numero delle copie vendute, ma non la sua posizione in classifica: con 33 mila unità piazzate, la versione PlayStation 4 del JRPG rimane in cima alla classifica resistendo a WarioWare: Get It Together! per Nintendo Switch (32 mila copie vendute) e alla novità Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars (18 mila unità piazzate). Sparita dalla top 10, invece, la versione PS5 di Tales of Arise: per scoprire dov'è precipitata, dovremo attendere la pubblicazione della restante parte della top 30 prevista nei prossimi giorni.

[PS4] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 33,128 (184,444)* [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 32,131 (104,408) [PS4] Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars (Compile Heart, 09/16/21) – 18,789 (Nuovo) [NSW] BanG Dream! Girls Band Party! for Nintendo Switch (Broccoli, 09/16/21) – 15,398 (Nuovo) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 11,784 (2,830,643) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,751 (4,051,139) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 11,107 (2,191,918) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 6,987 (4,423,047) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 6,968 (2,374,578) [NSW] Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Prince’s Edition (Level-5, 09/16/21) – 6,673 (Nuovo)

*Tra parentesi il numero totale di copie vendute

Classifica console giapponese | 13-19 settembre 2021

Nessuna sorpresa nella classifica delle console, ancora saldamente dominata da Nintendo Switch, nonostante un consistente calo delle vendite dell'ibrida (da 56 mila a 31 mila), probabilmente dovuto al sempre più vicino lancio di Nintendo Switch OLED. Stabili invece le performance di PlayStation 5, seconda console più venduta anche a questo giro.

Switch – 31,290 (17,096,974) PlayStation 5 – 13,289 (875,557) Switch Lite – 8,778 (4,061,754) PlayStation 5 Digital Edition – 2,795 (170,158) Xbox Series X – 2,792 (61,343) Xbox Series S – 1,584 (31,023) PlayStation 4 – 747 (7,809,932) New 2DS LL (2DS incluso) – 643 (1,173,483)

*Tra parentesi il numero totale di console vendute