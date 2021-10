Tales of Arise: nuove difficoltà e combattimenti extra nell'update gratis

Il team di sviluppo di Tales of Arise ha appena annunciato l'arrivo di un aggiornamento completamente gratuito per tutti i possessori del gioco di ruolo su PC e console.

L'update in questione sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì 7 ottobre 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Aggiornando il titolo Bandai Namco all'ultima versione si potrà beneficiare di una serie di contenuti aggiuntivi tra i quali troviamo ben due difficoltà aggiuntive: una che rende il gioco ancora più semplice rispetto al primo livello di sfida attualmente disponibile nel gioco e una che aumenta ulteriormente la difficoltà. Come se non bastasse, l'aggiornamento include anche tre nuove battaglie il cui completamento garantisce l'accesso ad altrettante armi inedite.

Prossimamente il gioco accoglierà anche un contenuto aggiuntivo a pagamento che include elementi a tema Sword Art Online, nel quale è possibile trovare un combattimento contro Kirito e Asuna, nuovi costumi (Alphen, Shionne e Law) e nuove armi.

Prima di lasciarvi al trailer del DLC dedicato a Sword Art Online, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Tales of Arise. Sapevate che Tales of Arise ha sfondato il muro del milione di copie in una settimana?