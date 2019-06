Tales of Arise è il nuovo capitolo della serie Tales of? Rumor!

Il periodo che accompagna l'edizione 2019 dell'Electronic Entertainemnt Expo è ormai letteralmente invaso da un fluente susseguirsi di rumor e presunte indiscrezioni.

Protagonista di questa news è la celebre saga fantasy videoludica "Tales of". Alcuni presunti leak coinvolgerebbero infatti il prossimo capitolo della serie, il cui titolo potrebbe corrispondere a "Tales of Astoria". A suggerire informazioni in merito sono due differenti fonti. Il rumor sembra infatti essersi originato su 4chan: sulla piattaforma sarebbe infatti comparso un primo riferimento da parte di una fonte anonima. L'indiscrezione è in seguito approdata sulla nota piattaforma ResetEra, sulla quale sono stati condivisi alcuni presunti screenshot. Nella discussione su ResetEra è in seguito intervenuto l'utente "ZhugeEx", già noto insider, che avrebbe indicato in "Tales of Arise" il presunto titolo dell'opera videoludica.



Come di consueto, vi invitiamo a ricordare che rumor o presunti leak non costituiscono informazioni ufficiali e che possono sovente rivelarsi imprecisi o completamente errati. Per scoprire l'identità di un prossimo eventuale capitolo di Tale of non resta dunque che attendere pazientemente eventuali dichiarazioni ufficiali in merito.