Tales of Arise è il nuovo gioco della serie: trailer dalla conferenza Microsoft!

Siamo ormai in pieno E3 2019 e dal palco della conferenza Microsoft arrivano nuovi entusiasmanti annunci sulle novità che attendono i videogiocatori nel prossimo futuro!

Tra questi, fa la sua comparsa anche Tales of Arise, nuova iterazione della celebre serie fantasy di Bandai Namco. Il gioco si è infatti ufficialmente presentato al pubblico grazie alla trasmissione di un primo trailer di presentazione, che ci introduce alle nuove ambientazioni e personaggi che ci accompagneranno all'interno di questa nuova avventura! Come da tradizione, il filmato è disponibile direttamente in apertura alla news: vi auguriamo una buona visione! Il gioco arriva nel 2020!

Ricordiamo che l'ultimo capitolo della serie Tales of è stato pubblicato nel corso del gennaio 2017: il nostro Antonello "Kirito" Bello ve ne ha parlato diffusamente all'interna della sua recensione Tales of Berseria.