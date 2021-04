Tales of Arise: il nuovo trailer fissa l'uscita del JRPG di Bandai Namco su PC e console

I Tales Studios interni a Bandai Namco confezionano un nuovo trailer di Tales of Arise e un secondo filmato con delle scene di gameplay inedite per accompagnarne l'annuncio della data di lancio ufficiale dell'attesa avventura JRPG su PC e console.

Il nuovo capitolo che celebrerà i 25 anni della serie di Tales Of sarà disponibile dal 10 settembre 2021 su PC, PS4 e Xbox One, con upgrade gratuito su PlayStation 5 e Double Pack Cross-Gen per chi, invece, desidera accedere alle migliorie grafiche della versione Xbox Series X/S.

Con il progetto di Tales of Arise, l'intenzione dichiarata degli autori nipponici è quella di "far rinascere" la saga ruolistica con l'adozione di un nuovo motore grafico e una storia "di riscatto" che verterà attorno alle vicende vissute dai due protagonisti, costretti a collaborare pur essendo nati su due pianeti in conflitto.

Il doppio filmato proposto dai Tales Studios ci immerge nelle atmosfere del titolo e permette ai fan vecchi e nuovi della serie di farsi un'idea più compiuta sugli elementi che ne andranno a tratteggiare l'esperienza ludica, artistica e narrativa. In calce alla notizia trovate anche delle immagini che ritraggono i personaggi e le ambientazioni fiabesche di Tales of Arise.