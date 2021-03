Tales of Arise, ecco il nuovo trailer dal Tales of Festival: presto ulteriori notizie

Come promesso dal team di Bandai Namco, l'evento in streaming per celebrare i 25 anni della serie Tales Of ha portato con sé interessanti aggiornamenti sull'atteso nuovo capitolo.

Il Tales Of Festival digitale si è infatti rivelata essere la vetrina scelta dal team di sviluppo di Tales Of Arise per mostrare un nuovo story trailer del JRPG. Il filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, offre un piccolo scorcio sulla cornice narrativa che ospiterà quella che è stata definitiva come una vera e propria "rinascita" della saga, che accoglie per la prima volta dopo molto tempo un nuovo motore grafico. Animato dal sempre versatile Unreal Engine, la trama proporrà una storia di riscatto, in cui i due protagonisti di Tales Of Arise, nati su due pianeti in conflitto, costretti a collaborare.



Ormai da centinaia di anni, il regno di Rena esercita il controllo su Dahna, i cui abitanti vivono in condizioni di schiavitù. Tra questi ultimi, troviamo l'enigmatico Alphen, il cui volto è coperto da una maschera. In cerca di riscatto e vendetta, il ragazzo intreccerà i suoi passi con Shionne, abitante di Rena vittima di un'oscura maledizione. Purtroppo, il nuovo trailer non ha confermato alcuna data di uscita precisa, ma aggiornamenti in merito potrebbero giungere molto presto. Il filmato ci informa infatti che ulteriori notizie su Tales Of Arise saranno diffuse nel corso della primavera 2021.