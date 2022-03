Tales of Arise è in offerta con lo sconto del 43% per PS4 e PS5

Tales of Arise è un RPG in stile action sviluppato e pubblicato da Bandai Namco Entertainment per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. L'uscita era originariamente prevista per il 2020, ma è stata posticipata a settembre 2021 dalla casa madre per ottenere una migliore ottimizzazione del gioco.

Il titolo che ha vinto il premio come miglior gioco di ruolo ai The Game Awards 2021, che vede come protagonisti un uomo e una donna dei mondi opposti di Dahna e Rena durante il loro viaggio per porre fine all'oppressione del popolo Dahnan da parte dei Renan, è in offerta su Amazon al prezzo migliore di sempre.

Il titolo è infatti acquistabile in versione PlayStation 4 e PlayStation 5 a soli 39,98 euro, con lo sconto del 43% dal prezzo di listino di 69,99 euro, la versione per Xbox One e Series X è invece acquistabile a soli 46,85 euro, di seguito i link alle promozioni:

