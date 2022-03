Tales of Arise: al via oggi la collaborazione con Scarlet Nexus

Bandai Namco ha ufficialmente dato il via alla collaborazione tra Scarlet Nexus e Tales of Arise, i due giochi hanno ricevuto un aggiornamento che introduce nuovi elementi tratti dai due titoli, ecco quali sono le novità.

Tales of Arise si aggiorna alla versione 1.05, l'aggiornamento porta in dote armi, equipaggiamento e musiche di background in battaglia tratte da Scarlet Nexus, inoltre la patch risolve alcuni bug e problemi tecnici minori, migliorando la stabilità generale del gioco.

Più corposo invece l'aggiornamento 1.08 per Scarlet Nexus che aggiunge gli oggetti tratti da Tales of Arise come la Spada Fiammeggiante e la Maschera di Ferro Spezzata, un nuovo livello di difficoltà (Very Easy) e la possibilità di importare i salvataggi dalla demo, oltre ad abilitare il trasferimento dei trofei da PS4 a PS5 e migliorare la stabilità con correzioni di bug e migliorie tecniche.

Non sappiamo se la collaborazione durerà per un periodo di tempo limitato oppure no, in ogni caso se siete interessati a partire da oggi potete scaricare gli aggiornamenti per entrambi i giochi su tutte le piattaforme. Tales of Arise ha venduto oltre 1.5 milioni di copie e anche Scarlet Nexus si è rivelato un buon successo per Bandai Namco, un sequel non è ancora stato annunciato ma sono in molti a sperare nell'arrivo di un secondo capitolo.