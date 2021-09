Tales of Arise per PC: 144fps, supporto a mouse e tastiera e Denuvo assente

Siamo ormai a pochi giorni dal debutto ufficiale di Tales of Arise, e nel frattempo sono emersi tanti nuovi dettagli riguardanti l'edizione PC del nuovo JRPG prodotto da Bandai Namco Entertainment.

Come rivelato dal portale "Jay RPG", il nuovo ambizioso capitolo della saga ruolistica supporterà fino ai 144fps su Personal Computer. Oltre a questo, ci saranno diversi settaggi tra le opzioni con cui personalizzare la propria esperienza di gioco, tra cui quelli legati alle Ombre, i Riflessi, l'effetto Bloom, il Motion Blur, l'Anti-Aliasing e lo scaling della risoluzione. Non mancherà inoltre il supporto a mouse e tastiera, che certamente farà contenti i non possessori di pad da gaming.

In aggiunta, è stato confermato che, così come ormai accade da circa due anni a questa parte con i titoli Bandai Namco, non sarà presente alcuna protezione anti-tamper fornita da Denuvo, né tantomeno un sistema anti-cheat. Il gioco, in questo modo, non dovrebbe soffrire di cali di prestazioni dovuti all'influenza di applicazioni di terze parti.

Ricordiamo che Tales of Arise è atteso al lancio il 10 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Potete già provare il titolo con la demo gratuita disponibile su console. Bandai Namco Entertainment ha dichiarato che, se il suo nuovo JRPG avrà successo, potrebbe pensare di realizzare nuovi remastered o remake della serie di Tales of.