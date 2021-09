Tales of Arise pesa 20GB in meno su PS5 grazie al sistema di compressione Kraken

Siamo ormai a pochi giorni dal debutto ufficiale di Tales of Arise, il nuovo capitolo della serie che mira a diventare un punto di riferimento nel genere dei JRPG. Gli utenti più impazienti di iniziare l'avventura hanno già avviato il preload, facendo peraltro notare un dettaglio molto interessante riguardo al peso del gioco.

Come potete osservare grazie al cinguettio pubblicato dall'utente Helen Crowns, Tales of Arise in versione PlayStation 5 pesa ben 20GB in meno rispetto alla contropoarte old gen per PlayStation 4. Un risultato notevole che testimonia ancora una volta l'efficacia del Kraken, il sistema di compressione dei dati di gioco adottato da Sony con la sua macchina next-gen. Esattamente come accaduto, ad esempio, nel caso di Control Ultimate Edition o di Marvel's Spider-Man Miles Morales, i possessori di PS5 avranno dunque la possibilità di risparmiare spazio sul proprio SSD, nonché di velocizzare i tempi di download del nuovo ruolistico targato Bandai Namco Entertainment.

Ricordiamo ai lettori che Tales of Arise sarà ufficialmente disponibile su PC (dove non farà utilizzo di Denuvo) e su console PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One a partire venerdì 10 settembre. In attesa della Recensione, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Tales of Arise.