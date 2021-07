Tales of Arise: pesca, allevamento, cucina e tanto altro nel nuovo trailer di Bandai Namco

In vista del lancio previsto per settembre Bandai Namco continua la campagna di avvicinamento a Tales of Arise. Il publisher ha pubblicato un nuovo trailer che offre una panoramica delle attività secondarie che troveremo nell'atteso Action/RPG.

Il nuovo filmato di Tales of Arise intitolato "Lo Spirito dell'Avventura" mette infatti in primo piano alcune delle attività collaterali con le quali i giocatori potranno intrattenersi tra una missione e l'altra. Come ogni buon JRPG che si rispetti, anche il nuovo gioco di Bandai Namco offrirà una serie di possibilità aggiuntive che permetteranno ai giocatori di immergersi nel mondo circostante: oltre alla mera esplorazione delle vaste mappe, i nostri eroi potranno cimentarsi nella pesca o nell'allevamento, raccogliendo pesci unici e preziose ricompense. Non poteva mancare la possibilità di dedicarsi alla cucina in compagnia di tutto il party o di approfondire le personalità uniche dei personaggi nei vari momenti di riposo. Insomma, sembrano esserci tutti gli elementi classici a cui i giochi di ruolo provenienti dal lontano oriente ci hanno abituati nel corso degli anni.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Tales of Arise uscirà il prossimo 10 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Sulle nostre pagine potete trovare la prova di Tales of Arise.