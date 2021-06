Tales of Arise: il protagonista Alphen al centro del nuovo trailer

Bandai Namco ha da poco mostrato un nuovo trailer per il suo atteso Tales of Arise, nuovo episodio della serie il cui arrivo è previsto per il prossimo 10 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Il filmato ruota tutto attorno ad Alphen, uno dei protagonisti principali del nuovo capitolo e descritto come un veloce spadaccino con una gran varietà di talenti per affrontare ogni tipo di nemico in combattimenti ravvicinati. Le sequenze video alternano momenti di narrativa a stralci di gameplay dove è possibile vedere all'opera il personaggio, che si destreggia sul campo di battaglia con grande rapidità, inanellando combo, poteri speciali e devastanti fendenti per eliminare tutte le creature che ostacolano il suo cammino.

Il nuovo titolo della longeva serie Tales of di Bandai Namco promette di rivelarsi uno dei suoi esponenti migliori. Nel nostro provato di Tales of Arise evidenziamo come il titolo sembri avere tutte le carte in regola per riuscire nell'impresa, offrendo un combat system che offre momenti di pura adrenalina ad approcci più strategici ad ogni scontro; anche sul fronte tecnico ed artistico il gioco si pone bene, risultando splendido da vedere in movimento. Ricordiamo infine che Tales of Arise su PS5 supporterà il Dualsense e una performance mode a 60fps.