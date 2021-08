Tales of Arise provato per 3 ore: storia e gameplay sono davvero promettenti!

Abbiamo provato le prime tre ore di Tales of Arise, la prossima avventura ruolistica di Bandai Namco caratterizzata da una storia e da un gameplay decisamente promettenti.

La nuova fatica digitale dei Tales Studios ambisce infatti ad elevare l'esperienza ludica, narrativa e strettamente contenutistica di questa serie che, proprio nel 2021, festeggia il suo venticinquesimo anniversario.

Con Tales of Arise, gli sviluppatori giapponesi promettono di "far rinascere" la saga ruolistica attuando tutta una serie di interventi per modernizzare questa ormai storica proprietà intellettuale. Non è un caso, quindi, se già dalle primissime ore della campagna principale si intuisce lo sforzo compiuto dagli autori nipponici nel plasmare un'esperienza fantasy particolarmente stratificata e, ciò che più conta, divertente.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del video in apertura d'articolo, ma prima vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la nostra anteprima di Tales of Arise a firma di Antonello "Kirito" Bello, con tanti spunti di riflessione sull'offerta grafica, ludica e di gameplay del GDR crossgen di Bandai Namco atteso al lancio per il 10 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.