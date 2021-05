Tales of Arise su PS5: supporto al DualSense, Modalità Performance e molto altro

Tra i giochi più attesi dal pubblico giapponese, Tales of Arise si è reso protagonista di un interessante approfondimento apparso sulle pagine del PlayStation Blog del Sol Levante.

Dalle pagine di quest'ultimo, si apprende in particolare che la versione PlayStation 5 del JRPG proporrà il supporto alle feature del DualSense, con particolare riguardo nei confronti del feedback aptico. Sull'hardware next-gen, Tales of Arise presenterà inoltre tempi di caricamento ridotti per gli ingressi in battaglia, grazie alle potenzialità del SSD di PS5. Sul fronte tecnico, si evidenzia inoltre la possibilità di sfruttare una Performance Mode, che privilegerà il mantenimento di un frame rate a 60 fps, e una 4K Mode, con focus sulla risoluzione in 4K. Il titolo, infine supporterà le funzionalità di Game Help introdotte con PlayStation 5.



Nel confermare che l'upgrade next-gen sarà gratuito per i possessori di Tales of Arise su PlayStation 4, Bandai Namco ha poi condiviso uno speciale video dedicato alle mosse speciali dei personaggi principali, la box art del gioco per PS4 e PS5 e alcuni screenshot inediti, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Ricordiamo che l'ultimo trailer in italiano di Tales of Arise ha confermato la data di lancio del JRPG, che vedrà la luce su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.