Tales of Arise punta in alto: 'punto di riferimento per i JRPG di nuova generazione'

Dopo la pubblicazione della Demo gratis di Tales of Arise, manca ormai poco tempo al debutto della versione finale del nuovo capitolo della serie a marchio Bandai Namco.

Il JRPG porta su di sé un peso importante, con il team di sviluppo che punta a rilanciare la serie con Tales of Arise, nella speranza che nuovi adepti possano decidere di avvicinarsi all'IP proprio grazie all'avventura di Shionne e Alphen. Per favorire tale ambizione, in vista di Tales of Arise, gli autori hanno deciso di rinnovare completamente il comparto tecnico della serie, che approderà per la prima volta su PlayStation 5 e Xbox Series X|S proprio con questo capitolo.

Le aspettative che Bandai Namco ripone nel gioco, del resto, non sono affatto basse, anzi. A confermarlo è Yusuke Tomizawa, Producer di Tales of Arise. Nel corso di una lunga intervista concessa alla redazione di Game Kult, quest'ultimo ha infatti ammesso di avere grandi speranze per il gioco. Nello specifico, Tomizawa si augura che Tales of Arise possa seguire l'esempio di Tales of Vesperia, per tramutarsi in un vero e proprio "punto di riferimento nel campo dei JRPG della nuova generazione".



Per scoprire se Alphen e Shionne avranno carisma a sufficienza per questo arduo compito, non resta che attendere il Day One di Tales of Arise, fissato per il prossimo venerdì 10 settembre 2021.