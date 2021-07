Tales of Arise: la ricchissima Collector's Edition è disponibile da Gamelife

Andata rapidamente sold-out al momento dell'apertura dei preordini, la Collector's Edition di Tales of Arise è disponibile per il preordine da Gamelife, fino ad esaurimento scorte. Una bella occasione per mettere le mani su un vero e proprio pezzo da collezione a tiratura limitata.

Questa edizione include oltre al gioco con custodia Steelbook, una figurina esclusiva di Alphen e Shionne alta 18 centimetri, artbook da 64 pagine, colonna sonora originale e vari contenuti digitali in-game:

Gioco Tales of Arise con custodia Steelbook

Figurine esclusiva da 18 cm di Alphen e Shionne

Artbook da 64 pagine

Colonna sonora originale in versione fisica e digitale con 14 brani

Pacchetto viaggio premium con manufatti e oggetti

Pacchetto avventuriero

Pacchetto oggetti premium con manufatti, oggetti, cibo, gold

Pacchetto costumi premium con 8 costumi e 6 accessori

Pacchetto costumi collaborazione con 3 costumi

Pacchetti Tutti a Scuola con 6 costumi

Pacchetti Vita da Spiaggia con 6 costumi

Pacchetti Stati Combattenti con 6 costumi

Potete effettuare il preordine sul sito di Gamelife al prezzo di 230 euro, disponibile nei formati Xbox One e Xbox Series X, PC, PS4 e PS5, uscita prevista in Italia per il 10 settembre 2021. Come vi abbiamo già segnalato si tratta di una Collector's Edition a tiratura limitata, la prima stampa è già andata sold-out presso i principali rivenditori, da Gamelife è disponibile per tutte le piattaforme.