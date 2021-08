Tales of Arise rilancerà la serie? Nuovi remake e remastered se avrà successo

Con la pubblicazione della demo gratis di Tales of Arise, mancano ormai pochi giorni al debutto del nuovo capitolo della celebre serie JRPG a marchio Bandai Namco.

La saga nipponica festeggia nel 2021 il suo 25° anniversario, con una produzione ambiziosa che mira ad ampliare la propria community di appassionati. Un obiettivo che ha convinto il team di sviluppo a rinnovare completamente il comparto tecnico e grafico della serie, allo scopo di rendere Tales of Arise maggiormente appetibile anche agli occhi dei nuovi giocatori.

Nel descrivere tale processo, il Producer Yosuke Tomizawa ha evidenziato come gli ultimi capitoli inediti di Tales of abbiano potuto contare solamente su un 10% di pubblico ancora estraneo alla serie. Una percentuale che Bandai Namco vorrebbe ampliare, anche in funzione di una eventuale riproposizione di precedenti produzioni. Nel corso degli ultimi anni, i fan hanno ad esempio potuto approfittare della riedizione di Tales of Vesperia e Tales of Symphonia, ma sono ancora molti gli episodi di Tales of che non hanno mai ricevuto una localizzazione occidentale.



Nel caso in cui Tales of Arise riuscisse ad ampliare la community della saga, afferma Tomizawa, la riflessione sulla realizzazione di ulteriori remake e remastered si farebbe certamente più concreta in casa Bandai Namco.