Tales of Arise: rivelato il peso della versione PS5 del nuovo JRPG di Bandai Namco

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla pubblicazione del gioco, è già stato svelato il peso di download di Tales of Arise, il nuovo promettente episodio della storica saga ruolistica di Bandai Namco Entertainment.

È stato l'account di PlayStation Games Size a svelare su Twitter il peso della versione PS5 di Tales of Arise. Come riportato all'interno del post che trovate in calce alla notizia, il JRPG peserà sulla console Sony un totale di 37.2GB. Tuttavia, è possibile che il peso complessivo possa aumentare in caso il team di sviluppo pubblichi una patch del day one in prossimità del lancio. Il preload inizierà l'8 settembre, a due giorni di distanza dalla pubblicazione ufficiale.

Non è ben chiaro il motivo per cui il file di download di Tales of Arise è comparso sui server PlayStation con così tanto anticipo. È possibile che Bandai Namco abbia intenzione di lanciare una demo del JRPG, un po' come accaduto con Scarlet Nexus, che ha ricevuto una versione di prova a ben un mese dalla release definitiva. Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi, e non ci resta che attendere un eventuale intervento da parte del publisher nipponico.

Tales of Arise sarà disponibile a partire dal 10 settembre nei formati PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Gli sviluppatori hanno recentemente svelato nuovi dettagli sul supporto al DualSense, modalità Performance e altro ancora.