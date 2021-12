Tales of Arise e i salvataggi cross-gen: come trasferire la partita su PS5 e Xbox Series X

Forte di ormai oltre 1,5 milioni di copie vendute per Tales of Arise, il team di sviluppo di Bandai Namco prosegue con il supporto post lancio all'apprezzato JRPG.

Il mese di dicembre, in particolare, porta con sé un nuovo aggiornamento, che introduce un'importante funzionalità. La patch, già disponibile per il download, consente infatti di effettuare il trasferimento dei salvataggi da console di passata generazione ad hardware next gen. Gli utenti che hanno acquistato Tales of Arise su PlayStation 4 e Xbox One possono dunque ora trasferire i propri progressi rispettivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Di seguito, vi riportiamo la procedura necessaria:

Aggiornare Tales of Arise all'ultima versione disponibile su PS4 o Xbox One;

Dal menu di avvio di Tales of Arise su PS4 o Xbox One, selezionare l'opzione "Caricamento Salvataggi" ;

; Seguire le istruzioni a schermo per caricare online il proprio salvataggio;

Avviare PS5 o Xbox Series X|S, utilizzando il medesimo account attivo sulla PS4 o Xbox One dalla quale si è caricato online il salvataggio di Tales of Arise;

Dalla schermata di avvio del gioco su PS5 o Xbox Series X|S, selezionare l'opzione "Download Salvataggi" ;

; Anche in questo caso, seguire le semplici istruzioni a schermo per completare la procedura;

Una volta effettuato il trasferimento dei salvataggi, i giocatori PlayStation 5 potranno visualizzare i Trofei sbloccati sul JRPG. La medesima funzione non sarà invece disponibile per l'utenza Xbox Series X|S, che non visualizzerà gli Obiettivi sbloccati su Tales of Arise. Come ulteriore riferimento, in calce a questa news trovate alcune immagini esemplificative del processo di trasferimento dei salvataggi.

In chiusura, ricordiamo che l'update di ottobre del JRPG ha introdotto livelli di difficoltà aggiuntivi in Tales of Arise.