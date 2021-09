Tales of Arise è in sconto su Amazon per PS4 e PS5

E' uno dei giochi più in vista del momento (Tales of Arise ha venduto un milione di copie in una settimana) ed ora è in offerta su Amazon. Parliamo naturalmente del nuovo gioco di Bandai Namco, esponente di una serie nata a metà degli anni '90 su Super Nintendo.

La versione PS4 costa 58.99 euro mentre la versione PS5 è in sconto a 64.80 euro, non si tratta di tagli di prezzo particolarmente elevati ma certamente è un piccolo price cut che può invogliare un maggior numero di giocatori a lasciarsi conquistare da Tales of Arise nella finestra di lancio.

I prezzi indicati sono validi solamente per la versione standard del gioco, priva di DLC o contenuti bonus di alcun tipo, all'interno della confezione troviamo solamente il Blu-Ray di Tales of Arise. Il nuovo esponente della serie ha riscosso un notevole successo nella prima settimana di presenza sul mercato, il gioco ha tutte le carte in regola per diventare un long seller e continuare a vendere bene nel tempo grazie al passaparola della community.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Tales of Arise ricordandovi che l'offerta su Amazon è valida solamente per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.