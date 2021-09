Tales of Arise, la serie mai così bene su PC: il JRPG è da record su Steam

Con la critica videoludica che ha riservato solamente giudizi positivi per Tales of Arise, il JRPG sembra esser riuscito nell'obiettivo di inaugurare una nuova era per la serie di casa Bandai Namco.

A confermarlo è anche un ulteriore dato, che evidenzia un'accoglienza positiva per il JRPG anche da parte del pubblico. Esordito in contemporanea su PC e console, l'avventura di Alphen e Shionne è al momento tra i titoli più popolati su Steam, con un'utenza complessiva di assoluto rilievo. Le ultime statistiche confermano infatti la presenza di ben 45.680 giocatori attivi in contemporanea su Tales of Arise sin dal Day One dell'opera.

Il risultato raggiunto venerdì 10 settembre dal JRPG risulta particolarmente impressionante se confrontato con le precedenti performance commerciali della serie su PC. Il valore di 45.680 giocatori risulta infatti superiore alla somma dei singoli picchi raggiunti dagli altri Tales of su Steam nel corso degli ultimi anni. Un traguardo importante, che fa ben sperare per il futuro dell'IP detenuta da Bandai Namco. Basti pensare che - stando ai dati riportati da Steam DataBase - Tales of Berseria e Tales of Zestiria avevano potuto contare rispettivamente su picchi di 8.085 utenti nel 2017 e 9.696 giocatori nel 2015.



