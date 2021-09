Tales of Arise sfonda il muro del milione di copie in una settimana

Tales of Arise è un successo: Bandai Namco ha annunciato che il gioco ha raggiunto e superato quota un milione di copie distribuite dal lancio, avvenuto il 10 settembre scorso. Un risultato raggiunto in appena una settimana dal debutto del gioco, sicuramente un ottimo traguardo per il nuovo Tales of

Tales of Arise è il gioco della serie venduto più velocemente di sempre dal 1995 ad oggi, Bandai Namco ha inoltre annunciato che la saga ha raggiunto e superato quota 25 milioni di copie distribuite. Per festeggiare il successo di Tales of Arise è stato pubblicato anche un artwork celebrativo che trovate qui sotto, il publisher si è detto molto contento di questi numeri (che includono sia le copie distribuite che i download digitali) ed ha ringraziato la community per il supporto dato al progetto.

E i numeri raggiunti sono in continua crescita, Tales of Arise è uscito da appena sei giorni sul mercato ed è ovviamente ancora nel pieno delle vendite della finestra di lancio. Su Steam Tales of Arise ha visto oltre 45.000 giocatori connessi al day one e in questa settimana Tales of Arise occupa tre posizioni della Top 10 Steam grazie alle versioni Standard, Preorder Edition e Ultimate Edition.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Tales of Arise e alla guida di Tales of Arise per muovere i primi passi nel gioco.