Tales of Arise: uno sguardo al gameplay prima dell'uscita del JRPG di Bandai Namco

Mancano ormai pochi giorni all'uscita di Tales of Arise e Bandai Namco solletica la curiosità degli appassionati di JRPG mostrando loro, e quindi a tutti noi, un video che riassume l'esperienza di gameplay da vivere interpretando Shionne e Alphen.

Il trailer confezionato dai Tales Studios è la summa dell'impegno che gli sviluppatori giapponesi hanno profuso in questo progetto per elevare la serie sia sotto il profilo squisitamente ludico che narrativo. Il nuovo atto dell'epopea ruolistica che proprio nel 2021 festeggia il suo venticinquesimo anniversario promette di fare la felicità dei fan vecchi e nuovi.

I molteplici interventi compiuti per modernizzare questa ormai storica proprietà intellettuale dovrebbero garantire un'esperienza di gioco quantomai stratificata, o almeno questa è la sensazione che siamo riusciti a ricavarne dopo aver provato Tales of Arise.

Il lancio del titolo è previsto per il 10 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La Demo di Tales of Arise è ancora disponibile su console PlayStation e Xbox: chi si cimenta nelle sfide offerte dalla versione dimostrativa potrà scaricare il bonus Vacation Hootle una volta che il JRPG di Bandai Namco vedrà la luce dei negozi.