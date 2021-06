Tales of Arise: Shionne è la protagonista del nuovo trailer di Bandai Namco

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo JRPG Tales of Arise che mette al centro della scena Shionne, uno dei protagonisti principali del gioco, e ne descrive le caratteristiche principali.

Il nuovo filmato pubblicato da Bandai Namco introduce il personaggio di Shionne, una ragazza di origine Renan in grado di affliggere un immenso dolore di natura elettrica a chiunque le si avvicini, facoltà che la protagonista porta spesso come un fardello. Dopo aver incontrato inaspettatamente Alphen (potete trovare il trailer a lui dedicato qui), Shionne si unirà alla ribellione contro Rena con l'intento di raggiungere un obiettivo segreto.

Dal punto di vista del combattimento, Shionne è un personaggio capace di sferrare attacchi a lungo raggio grazie all'utilizzo di un fucile da battaglia e di far guarire l'intero party tra un colpo e l'altro. Grazie alla sua discendenza Renan la protagonista può alternare gli attacchi fisici all'utilizzo delle arti astrali con devastanti combo elementali.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Tales of Arise uscirà il prossimo 10 settembre su PC, PS4, Xbox One e su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sulle nostre pagine potete trovare la nostra anteprima di Tales of Arise.