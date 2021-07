Tales of Arise supera Final Fantasy 16, è il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

E' Tales of Arise di Bandai Namco il videogioco più atteso dai lettori della rivista giapponese Famitsu, almeno stando ai voti raccolti da un sondaggio nella settimana che va dal primo al 7 luglio.

Al primo posto della classifica dei Most Wanted di Famitsu troviamo Tales of Arise per PS4 con oltre 700 voti, a seguire Final Fantasy XVI (con 696 voti) e Bayonetta 3 per Nintendo Switch con poco meno di 600 voti. Subito a ridosso del podio troviamo i remake di Pokemon Diamante e Perla, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e Shin Megami Tensei V.

Most Wanted Famitsu

[PS4] Tales of Arise – 700 voti [PS5] Final Fantasy XVI – 696 voti [NSW] Bayonetta 3 – 572 voti [NSW] Pokemon Diamante e Perla Remake– 544 voti [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 – 535 voti [NSW] Shin Megami Tensei V – 511 voti [NSW] Splatoon 3 – 318 voti [PS4] The Legend of Heroes Kuro no Kiseki – 299 voti [PS5] Pragmata – 265 voti [PS4] Elden Ring – 231 voti [PS4] Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles – 228 voti [NSW] Ushiro – 219 voti [NSW] The Legend of Zelda Skyward Sword HD – 217 voti [NSW] Project Triangle Strategy – 210 voti 15. [PS5] Gran Turismo 7 – 180 voti [PS4] Lost Judgment – 177 voti [PS4] Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune Shoujo-tachi no Kyouen – 170 voti [PS5] Tales of Arise – 162 voti [PS4] Far Cry 6 – 154 voti [NSW] Metroid Dread – 145 voti [PS4] Tsukihime A Piece of Blue Glass Moon – 133 voti [NSW] Leggende Pokemon Arceus – 130 voti [PS5] Elden Ring – 122 voti [PS4] Anonymous;Code – 120 voti [NSW] Anonymous;Code – 106 voti [NSW] NEO The World Ends with You – 103 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink – 101 voti [NSW] Super Robot Wars 30 – 99 voti [PS5] Lost Judgment – 92 voti [PS4] The Idolmaster Starlit Season – 90 voti

Chiudono la classifica Super Robot Wars 30, Lost Judgment di SEGA per PlayStation 5 e The Idolmaster Starlit Season. Da segnalare come Tales of Arise sia in Top 30 anche in versione PS5, alla posizione numero 18.