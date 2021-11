Tales of Arise: in sviluppo le remaster dei capitoli passati? Indizi da un questionario

Sulle ali dell'entusiasmo per le ottime vendite di Tales of Arise, i rappresentanti di Bandai Namco hanno lanciato un questionario rivolto, ovviamente, agli acquirenti del JRPG: una delle domande poste dall'editore giapponese alimenta le speranze dei fan per il ritorno dei capitoli passati in versione attualizzata.

Il sondaggio online di Tales of Arise chiede infatti agli appassionati quale titolo della saga di Tales of vorrebbero rigiocare in futuro con un'ipotetica remaster. Le opzioni offerte da Bandai Namco spaziano dall'originario Tales of Phantasia a Tales of the Abyss, comprendendo anche l'esperienza in due atti di Tales of Xillia. Ma non è tutto.

Rivolgendosi direttamente ai fan europei di Tales of Arise che hanno già acquistato il gioco o che intendono farlo a breve, Bandai Namco chiede infatti quali titoli mai localizzati della serie vorrebbero veder approdare al più presto sul mercato del Vecchio Continente. Anche in questo caso, il publisher nipponico propone un'ampia rosa di giochi, con risposte a scelta multipla che citano Tales of Destiny, Tales of Destiny 2, Tales of Rebirth, Tales of Legendia e Tales of Innocence.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Bandai Namco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Tales of Arise a firma di Antonello "Kirito" Bello.