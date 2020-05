In attesa di Tales of Arise: anche il Tales of Festival posticipato per Coronavirus

Nel corso del 2020 Bandai Namco celebra il venticinquesimo anniversario della longeva serie "Tales of...", che vanta al suo interno ormai un'ampia rassegna di capitoli.

All'ultimo di questi, Tales of Berseria, si prepara a fare seguito una produzione che punta a qualificarsi come una vera e propria rinascita per la serie: Tales of Arise. Presentata nel corso della conferenza Microsoft dell'E3 2019, l'avventura vedrà protagonista il duo di Alphen e Shionne, due giovani provenienti da pianeti e culture differenti. Atteso nel corso di quest'anno, il JRPG è ancora avvolto dal mistero, che molti sperano di poter vedere dipanarsi in occasione dell'annuale iterazione 2020 del Tales of... Festival.

Quest'ultimo, purtroppo, è stato tuttavia oggetto di un posticipo. Bandai Namco ha infatti confermato che in seguito al persistere dell'emergenza Coronavirus anche in Giappone, la manifestazione non si terrà in data 13 e 14 giugno 2020, come inizialmente previsto, ma verrà invece ritardata di diversi mesi. Il nuovo appuntamento con il Tales of... Festival è dunque ora fissato per il periodo 6 e 7 marzo 2021. Nessuna novità è stata offerta in merito a quelli che saranno i contenuti della manifestazione.



In attesa di ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate un'anteprima dedicata ai protagonisti di Tales of Arise, Shionne e Alphen.