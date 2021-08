Tales of Arise: il nuovo trailer festeggia l'arrivo della Demo gratis

Con la pubblicazione della Demo gratis di Tales of Arise su console, il team di Bandai Namco ha deciso di festeggiare in grande stile questo nuovo passo in direzione del lancio del JRPG.

Con questo primo assaggio del titolo disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, la software house nipponica ha infatti deciso di pubblicare un trailer celebrativo, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato, per quanto breve, riesce a presentare gli elementi di rilievo dell'esperienza proposta dalla Demo di Tales of Arise. Quest'ultima consente infatti di testare le abilità non solo dei due protagonisti, ma anche quelle di molteplici comprimari. Il JRPG, come da tradizione del genere, promette infatti un ricco cast di personaggi, le cui vicende andranno ad intrecciarsi nel corso dell'evoluzione della trama.

Tales of Arise conserva l'estetica tipicamente anime da sempre associata alla serie Tales of, ma propone, per la prima volta dopo molto tempo, un comparto grafico e tecnico completamente rinnovato. Il combat system promette di conservare la consueta spettacolarità, per una saga che ha fatto negli anni più volte sfoggio di dinamismo e profondità nella struttura degli scontri.



Per coloro che non avranno modo di testare in prima persona la Demo, ricordiamo che sulle nostre pagine il buon Antonello "Kirito" Bello ha provveduto a raccontare la sua esperienza in un ricco provato di Tales of Arise.