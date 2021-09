Tales of Arise: trucchi per principianti, guida per affrontare i combattimenti

Tales of Arise è il nuovo gioco della serie Bandai Namco, ultimo esponente di una saga iniziata a metà degli anni '90 su Super Nintendo e ancora oggi molto popolare. Per chi si fosse da poco avvicinato alla saga, ecco una guida con trucchi utili per i principianti.

Nota Bene: la guida si risolve ai neofiti del genere e ai principianti assoluti, più avanti pubblicheremo una seconda guida per giocatori esperti. Tutti i tasti si riferiscono al controller DualShock o DualSense.



La prima regola da tenere a mente durante i combattimenti è quella di iniziare utilizzando gli attacchi normali per stordire i nemici, ricordatevi di usare i nemici a terra con gli attacchi terrestri e i nemici in volo con gli attacchi aerei. Anche la schivata è molto utile perchè permette di mantenere a debita distanza gli avversari, per effettuarla vi basterà muovere la levetta sinistra nella direzione desiderata e tenere premuto L1.



Gli attacchi normali sono generalmente efficaci contro la maggior parte dei nemici, per effettuare un attacco normale vi basterà premere R1 mentre per effettuare un attacco aereo dovrete prima saltare e poi premere R1. Da tenere presente anche la Barra delle Arti che permette di attivare arti arcane e arti marziali consumando però BA.



In Tales of Arise potrete chiamare anche degli alleati per sfruttare gli attacchi Boost, per farlo basterà che la Barra Boost sia al massimo, a questo punto tramite il tasto del relativo personaggio potrete eseguire l'attacco desiderati. Grazie agli alleati è anche possibile effettuare assalti, dopo aver effettuato una combo sullo schermo comparirà la parola ASSALTO, a questo punto premete il tasto indicato per mettere a segno un micidiale attacco.



Infine, se per voi i combattimenti sono troppo difficili potete sempre abbassarne la difficoltà dal menu principale, recatevi nella schermata Sistema e da qui scegliete la voce Impostazioni per regolare il livello di difficoltà in base alle vostre esigenze.