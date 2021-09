Tales of Arise è l'unico gioco per PlayStation 5 nella Top 30 di Famitsu

Tales of Arise riporta PlayStation 5 (ma possiamo dire il brand PlayStation in generale) nella classifica settimanale di Famitsu dopo un predominio Nintendo durato per oltre un mese. Il gioco di Bandai Namco ha riscosso un buon successo in Giappone, con oltre 150.000 copie vendute al debutto.

Nello specifico, dal 6 al 12 settembre Tales of Arise ha venduto 151.316 copie su PS4 e 50.482 copie su PS5 per un totale di 201.798 copie nella settimana di debutto. Al secondo posto troviamo WarioWare: Get It Together! che apre con 72.000 copie, al terzo posto spazio a Tales of Arise in versionne PS5 con 50.000 copie distribuito.

Classifica software giapponese 17 settembre 2021

[PS4] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 151,316 (New) [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 72,277 (New) [PS5] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 50,482 (New) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 14,628 (2,818,859) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,863 (4,039,388) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 13,529 (2,180,811) [NSW] Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 8,749 (2,367,610) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8,428 (4,416,060) [NSW] Ys IX Monstrum Nox (NIS, 09/09/21) – 7,324 (New) [NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 7,012 (4,135,212) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 6,920 (879,622) [PS4] NBA 2K22 (2K Games, 09/10/21) – 6,291 (New) [NSW] 51 Giochi Classici (Nintendo, 06/05/20) – 5,775 (794,275) [NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,195 (6,877,928) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 4,814 (1,987,103) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 4,781 (3,940,324) [NSW] NBA 2K22 (2K Games, 09/10/21) – 4,401 (New) [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 4,317 (233,438) [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 3,683 (1,872,140) [PS4] Tsukihime A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex, 08/26/21) – 3,368 (77,478) [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 3,340 (2,321,703) [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) – 3,278 (243,053) [NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam (Konami, 07/08/21) – 3,015 (189,057) [NSW] Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 2,949 (143,966) [NSW] Tsukihime A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex, 08/26/21) – 2,941 (79,302) [PS4] F1 2021 (EA, 09/09/21) – 2,734 (New) [NSW] Sonic Colors Ultimate (Sega, 09/09/21) – 2,689 (New) [NSW] Mario Golf Super Rush (Nintendo, 06/25/21) – 2,641 (182,579) [NSW] The Legend of Zelda Skyward Sword HD (Nintendo, 07/16/21) – 2,592 (263,674) [NSW] New Super Mario Bros U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 2,515 (1,093,933)

Sul fronte hardware, Nintendo Switch domina con 67.000 unità mentre PlayStation 5 segue con 16.610 pezzi. Xbox Series X/S hanno piazzato 2.114 pezzi nell'ultima settimana mentre PS4 si ferma a 1763 pezzi venduti.