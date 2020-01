Tales of Arise valutato in Corea, si avvicina la data di uscita?

Nelle scorse ore Tales of Arise di Bandai Namco è stato valutato dall'ente di classificazione coreana: la descrizione non riporta nuovi dettagli sul gioco ma l'inizio del processo di valutazione farebbe pensare ad un lancio non troppo lontano nel tempo.

Tales of Arise è il più recente episodio della serie, il publisher ha mostrato una demo al Tokyo Game Show dello scorso settembre ma da allora il gioco è sparito dai riflettori, in attesa del lancio che dovrebbe avvenire nel corso del 2020. Il titolo figura anche nella lineup per il Taipei Game Show di febbraio, altro indizio che farebbe pensare ad uno sviluppo piuttosto avanzato ed al prossimo inizio della campagna di comunicazione in attesa della pubblicazione ufficiale.

Il nuovo Tales of è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One, nessun cenno su eventuali versioni per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X, con ogni probabilità si tratterà di uno degli ultimi giochi "Old Gen" di Bandai Namco prima di spostare interamente (o quasi) il focus sulle piattaforme di nuova generazione in arrivo a fine anno.