Tales of Arise: è vera rivoluzione o c'è bisogno di qualche altra novità?

Abbiamo provato la demo di Tales of Arise, il nuovo Action RPG di Bandai Namco che si preannuncia più grande e spettacolare dei capitoli precedenti della serie.

Dato alla luce su di un nuovo motore grafico con lo scopo dichiarato di "far rinascere" la saga GDR, Tales of Arise non nasconde la sua natura ma, al contrario, se ne serve per raccontare un'emozionante storia di riscatto di due protagonisti costretti a collaborare pur essendo nati su due pianeti in eterno conflitto.

Il dualismo tra gli eroi interpretabili si manifesta in tutta la sua forza nell'esplorazione della mappa di Tales of Arise e dei suoi scenari che, pur senza essere compiutamente open world, trasmettono comunque un grande senso di libertà, merito di una verticalità sconosciuta alla serie. Più che ad una "rinascita", la versione dimostrativa di Arise ci porta a guardare a questo progetto come ad una vera e propria svolta per l'intera IP, specie per quanto concerne il sistema di combattimento,mai così adrenalinico e strategico al tempo stesso.

Per avere un quadro più esaustivo dell'esperienza offerta dalla Demo vi rimandiamo alla nostra anteprima di Tales of Arise, con tutte le riflessioni e le analisi di Antonello "Kirito" Bello sui contenuti del nuovo action GDR di Bandai Namco e sulle ambizioni che ne accompagnano lo sviluppo da parte dei Tales Studios. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Tales of Arise è previsto in uscita per il 10 settembre su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.