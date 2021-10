Tales of Arise X SAO, DLC crossover con Sword Art Online: arrivano Asuna e Kirito

Mentre non si affievolisce il grande successo commerciale di Tales of Arise, dal team di Bandai Namco arriva l'annuncio di un inaspettato DLC per il suo apprezzato JRPG.

Presentata con il trailer dedicato che trovate in apertura a questa news, la compagnia nipponica ha infatti confermato una collaborazione tra Sword Art Online e Tales of Arise. L'immaginario di SAO irrompe così nel conflitto in corso tra i pianeti di Dahna e Rena grazie ad un peculiare DLC post lancio. Nello specifico, il contenuto aggiuntivo includerà scontri e oggetti inediti per i giocatori del JRPG.

Denominato Sword Art Online Collaboration Pack, il DLC introdurrà gli indiscussi protagonisti di Sword Art Online all'interno del gioco. In Tales of Arise sarà dunque possibile sfidare in combattimento Kirito e Asuna, che promettono di essere degli avversari impegnativi. In aggiunta, sarà possibile sbloccare alcuni costumi a tema per Alphen, Shionne e Law. Novità anche sul fronte del combat system, con il DLC che consentirà di avere accesso alle armi di Kirito e di sbloccare una arte mistica esclusiva.



Con oltre un milione di copie vendute per Tales of Arise, Bandai Namco ha accompagnato all'annuncio del DLC anche la conferma della data di uscita del contenuto: i giocatori potranno fronteggiare Kirito e Asuna a partire dal prossimo giovedì 7 ottobre.