Tales of Arise x Scarlet Nexus: in arrivo le espansioni crossover tra i GDR Bandai Namco

Le alte sfere di Bandai Namco preannunciano l'arrivo di un'importante collaborazione tra il JRPG fantasy Tales of Arise e l'action ruolistico in salsa sci-fi Scarlet Nexus, con diversi contenuti aggiuntivi previsti in crossover tra gli universi delle due esperienze GDR approdate su PC e console nei mesi scorsi.

La collaborazione tra i Tales Studios e le fucine digitali di Bandai Namco Studios si concretizzerà presto con l'approdo nelle rispettive dimensioni ruolistiche di importanti oggetti. Per quanto riguarda Tales of Arise, l'evento crossover porterà in dote un pacchetto di contenuti inediti composto dall'arma di Yuito "Myoho Muramasa" e dall'accessorio "Baki-Chan": entrambi gli oggetti a tema Scarlet Nexus saranno disponibili in via del tutto gratuita.

Gli esploratori della metropoli sci-fi di Scarlet Nexus, da par loro, riceveranno diversi oggetti ed elementi provenienti dall'universo parallelo di Tales of Arise, come la Spada Fiammeggiante e la Maschera di Ferro spezzata indossata da Alphen. Nel momento in cui scriviamo, non è chiaro se questi contenuti saranno o meno proposti gratuitamente come l'arma e l'accessorio crossover di Tales of Arise.

Un chiarimento in tal senso dovrebbe arrivare tra pochi giorni, con la presentazione ufficiale dell'intero pacchetto contenutistico previsto da Bandai Namco per gli appassionati di Scarlet Nexus e Tales of Arise: nel frattempo, in calce alla notizia trovate le prime immagini sugli oggetti inediti legati a questa collaborazione.